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Mansur Yavaş'tan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına ilişkin, “Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir” açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'tan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki
Devrim Karadağ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, tepki gösterdi.

"HALKIN HABER ALMA HAKKI İÇİN YAZAN, SORAN, KONUŞAN İKİ GAZETECİ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysa ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir.”

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Murat Ağırel Timur Soykan
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