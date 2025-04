Son dakika | Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Son dakika: Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Her iki gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.

"BUGÜN İFADE VERECEKLERDİ"

Gazeteci Barış Terkoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili Timur ve Murat gözaltına alındı. Her ikisi de bugün zaten sıkça gittikleri Adliye’ye ifade vermeye gidecekti. Gazetecilik yaptıkları için bu muameleye maruz bırakıldıklarını biliyoruz" dedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Gözaltı süresinin 24 saat olduğu ancak bu sürenin savcılık kararıyla uzatılabileceği belirtiliyor.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut X hesabından yaptığı paylaşımla Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut şunları kaydetti:

-Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

-Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

-Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!