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Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Kayınvalide ve damat Esra Erol'un programında canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol’da programında Türkiye’nin gündemine oturan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını söyleyerek canlı yayında yardım istemişti. Dilek, nişanlısının ve annesinin kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini de öne sürdü. Esra Erol'un programı sırasında stüdyoya gelen polis ekipleri, damat ve kayınvalideyi gözaltına aldı.

Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Kayınvalide ve damat Esra Erol'un programında canlı yayında gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Esra Erol'da programında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşanmıştı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı 21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını iddia ederek programa başvurmuştu.

3 AYLIK HAMİLE

Dilek, nişanlısı ve annesinin fazla samimi olduğunu, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ve kendisine şiddet uyguladıklarını söylemişti. Programa bağlanan bir izleyici ise Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu ileri sürmüştü.
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CANLI YAYINDA GÖZALTI

Tepki yağan skandal olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yayın ihbar kabul edildi ve Esra Erol'un programı sırasında stüdyoya polis ekipleri geldi.

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Damat Cuma Doğan ile nişanlısının annesi olan Güldane Şahin canlı yayında gözaltına alındı.

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ASKER FİRARİSİ OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

İkili, Dilek’e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla emniyete götürüldü. Diğer yandan Cuma Doğan’ın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı.

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Esra Erol nişan kayınvalide program
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