Son dakika: Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı! DEM Parti'den açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önder'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır