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  4. Mansur Yavaş'tan 'soruşturma' açıklaması! İstanbul'a gelir gelmez dikkat çeken iddia: "Aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor"

Mansur Yavaş'tan 'soruşturma' açıklaması! İstanbul'a gelir gelmez dikkat çeken iddia: "Aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2025 07:14
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Tayvan'daki temaslarını yarıda keserek yurda döndü. Yavaş, sabahın erken saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz?" dedi. Yavaş, hakkında soruşturma olup olmadığı sorusuna da dikkat çeken bir iddiayla yanıt verdi. İşte detaylar!

Mansur Yavaş'tan 'soruşturma' açıklaması! İstanbul'a gelir gelmez dikkat çeken iddia: "Aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor"

Tayvan Akıllı Şehirler Formu'na katılan Mansur Yavaş, dün gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu için temaslarını yarıda keserek Türkiye'ye döndü. Yavaş'ı İstanbul Havalimanı'nda Ankara'nın bazı ilçelerinin belediye başkanları karşıladı. Yavaş, ayağının tozuyla gazetecilere Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"SİYASALLAŞMIŞ YARGI ÜLKEYE SON DERECE ZARAR VERİR"

"Diploması iptal edilen İmamoğlu'nun gözaltı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevaben Yavaş şu cevapta bulundu:

"İkisi yan yana geldiği zaman normal bir süreç olduğunu söylemek mümkün değil. Günümüzde yargının bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz ama birtakım gazeteciler bir iki gün önce televizyona çıkarak olacakları anlatıyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyor. Ve ertesi gün de bu olaylar oluyor.

Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir. Ben uçakta gelirken de kanallara baktım, bütün dünya bunu konuşuyor. Ve Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle kimse ticaret de yapmak istemez. İlişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçişin yollarının açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir."

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA VAR MI?

Yavaş, “Hakkınızda bir soruşturma var mı” sorusunu ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar, yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Ancak bu iddialara bakarsanız, kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın. Hukuk herkese lazım. Hukuk dışına çıkanlara şunu söyleyebilirim; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk kararı var. Bunu mutlaka dikkate alsınlar."

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YAVAŞ, DİLEK İMAMOĞLU ZİYARETİ VE SARAÇHANE'YE GİDECEK

Bugün Dilek Hanım'ı ziyaret edeceğini ifade ettiği açıklamasında Yavaş, "Oradan Saraçhane’ye gideceğiz. Sayın Genel Başkanla da görüşüp onların programı doğrultusunda İstanbul’dan hemen ayrılmayacağız" dedi.

"ARTIK HALK OLANI BİTENİ GÖRÜYOR"

Yavaş, kendisine yöneltilen “Dün akşam Saraçhane’de çok ciddi bir kalabalık vardı. Bu kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Artık halk olanı biteni görüyor. İradesine olan saygısızlığı görüyor ve iradesine sahip çıkıyor. Merak etmeyin bütün Türkiye’de böyle olacak artık. Çünkü bugün Türkiye’de 415 CHP’li belediye başkanı var. Halk memnun. Bu yüzden kendisini yönetenlere sahip çıkacak. Memnun olmadıklarını da gönderecek. Bunlar bunun işaretidir."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ABB ibb
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