Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail K.'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmaya ait 2 köpek ve 100'ün üzerinde kişinin katıldığı arama çalışmalarında şahıs, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde bulundu. İsmail K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır