HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduğu bildirilen kişi bulundu.

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail K.'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmaya ait 2 köpek ve 100'ün üzerinde kişinin katıldığı arama çalışmalarında şahıs, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde bulundu. İsmail K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün yemeği kabusa döndü! 74 kişi hastanelik olduDüğün yemeği kabusa döndü! 74 kişi hastanelik oldu
Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacakGökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Anahtar Kelimeler:
orman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.