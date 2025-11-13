HABER

Mantar toplamaya giden ve kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam sağ bulundu

Muğla’da çıntar toplamak için ormanlık alana giden 84 yaşındaki Şinasi Algılı’dan uzun süre haber alınamaması üzerine yakınlarının kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Çıntar toplamak için Muğla-Antalya karayolu Gülağzı mevkiindeki boş araziye aracını park ederek ormanlık alana giden Şinasi Algılı’dan saat 15.00 sularından itibaren haber alınamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Algılı’nın yakınlarıyla yaptığı görüşmede, yaşlı adamın aracının Antalya karayolu Gülağzı mevkisinde park halinde bulunduğunu tespit etti. Kalp hastası olduğu öğrenilen vatandaşın bulunması için AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından bölgede arama-tarama çalışması başlatıldı.

84 yaşındaki Algılı, aracının bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Ulu Kent Sitesi yanındaki otobüs durağı yakınında sağ olarak buldu. Şinasi Algılı’nın mantar toplamak için ormanlık alana girdiği, havanın kararmasıyla birlikte yönünü kaybettiği, ancak bölgeyi tanıdığı için karayolu kenarına çıkarak yardım aradığı tahmin ediliyor.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Algılı, tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

