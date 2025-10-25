HABER

Mantar toplarken burun buruna geldi! Karabük'te engerek yılanı paniği

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, aniden karşısına çıkan zehirli engerek yılanıyla burun buruna geldi. O anları cep telefonuyla kaydeden Osman Başkaya’nın görüntüleri kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

Türkiye'de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

