Mantar toplarken ormanda kaybolan 2 genci ekipler kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Uluköy köyünde mantar toplamak için ormana giden A.A. (23) ve A.Ç. (26) isimli gençlerden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine 3 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma İstihbarat Timi, AFAD ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi bölgede arama çalışmaları başlattı.

İKİ GENÇ SAĞ SALİM BULUNDU

Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sonucu A.A. ve A.Ç., Kumluca beldesi merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

(İHA)

