CHP'li Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi!

Bolu Gerede'de trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devrim Karadağ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

"HAVA BUZ GİBİ YOLDA KALDIK..."

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık. Hava buz gibi yolda kaldık.

Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi. Allah güzel dostlardan razı olsun. Varolsunlar."

