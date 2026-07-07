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Manyas’ta yanan araçtan otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir araçta çıkan ve yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Manyas’ta yanan araçtan otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Manyas ilçesine bağlı Kalebayır Mahallesi yolunda meydana geldi. Yolda bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede yol kenarında bulunan otluk alana sıçradı. Hem aracın hem de otluk alanın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale ederek alevleri çevreye daha fazla yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araç ve otluk alandaki yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Araçta büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Manyas’ta yanan araçtan otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü 1

Manyas’ta yanan araçtan otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manyas
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