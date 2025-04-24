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Manzarayı seyretmek istemişti: Falezlerden düşerek hayatını kaybetti!

Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda denize karşı kayalıklarda oturan 28 yaşındaki İslam Aliyev, dengesini kaybederek falezlerden düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıkların arasından çıkarılan Aliyev'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Manzarayı seyretmek istemişti: Falezlerden düşerek hayatını kaybetti!

Üzücü olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde oturan Kazakistan uyruklu İslam Aliyev, manzarayı izlerken bir anda düştü.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek bölgede arama gerçekleştirdi. Kayalıkların arasında bulunarak çıkarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Deniz polisi tarafından yat limanına götürülen cenazeyi inceleyen polis ekibi, hayatını kaybeden kişinin Kazakistan uyruklu İslam Aliyev olduğunu belirledi.

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Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmalarının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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