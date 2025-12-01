HABER

Mardin 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Aralık 2025 tarihinde hava durumu sabah 10°C, öğle ve akşam saatlerinde ise 14°C ile 15°C arasında seyredecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 3°C ile 14°C arasında değişecek. Özellikle 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava koşullarına karşı kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek öneriliyor.

Devrim Karadağ

Mardin'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 10°C olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 14°C ile 15°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %53 düzeyinde bekleniyor. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı saati ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de değişecek. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 8°C ile 14°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava 7°C ile 13°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü sıcaklık 6°C ile 13°C olacak. 5 Aralık Cuma günü 3°C ile 12°C arasında sıcaklık bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 5°C ile 7°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü sıcaklık 5°C ile 14°C arasında olacak. Bu günlerde hava kapalı ve bulutlu geçecek. 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Yağışların artacağı öngörülmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez dış giyim kullanmak da faydalı olacaktır. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
