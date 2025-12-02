HABER

Mardin 02 Aralık Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 2 Aralık 2025 tarihine dair hava durumu raporuna göre, açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında değişecek. 3 Aralık'ta güneşli ve parçalı bulutlu havalar, 4 Aralık'ta ise yağmur öngörülüyor. Günlük hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Rüzgarın hızı hafif, sıcaklık farkı belirgin. Yağışlı günler için uygun giysiler tercih etmek, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 2 Aralık 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 16°C ile 3°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 9.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanıyor.

3 Aralık Çarşamba günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15°C ile 3°C arasında değişmesi bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu. Orta şiddetli çiseleyen yağmur olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 14°C ile 5°C arasında olması öngörülüyor. 5 Aralık Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 16°C ile 4°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 4 Aralık'taki yağışlar için şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları sebebiyle kat kat giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissini azaltmak için bu yöntem işe yarar. Rüzgar hızının hafif olacağı bekleniyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek rahatsızlıkları önler. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemli bir konudur. Özellikle yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu şekilde Mardin'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

