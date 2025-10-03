HABER

Mardin 03 Ekim Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin'de 3 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Açık ve güneşli bir gün geçilmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ekim Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 33°C olacak. 5 Ekim Pazar günü ise 34°C şeklinde tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in Ekim ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Bölgenin iklimi, sıcak ve kuru bir hava durumuna işaret ediyor. Böyle sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar, dikkatli olmalı. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Güneşin en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor. Sıcak hava koşulları, risk oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, toprak ve su kaynaklarının kuruma riskini artırabilir. Ayrıca, tarım faaliyetleri ve su temini olumsuz etkilenebilir. Su tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Tarımda sulama yöntemleri dikkatlice planlanmalıdır.

