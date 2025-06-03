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Mardin 03 Haziran Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 31°C, gece ise 20°C civarında olacak.

Mardin 03 Haziran Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 31°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölgenin tipik iklim koşullarına uygun bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Haziran Çarşamba günü 30°C, 5 Haziran Perşembe günü 34°C ve 6 Haziran Cuma günü 35°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Nem oranının düşük olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir.

Bölgedeki düşük nem oranı, toprakların kurumasına yol açabilir. Su kaynaklarının azalması da mümkündür. Bu durum, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Su tasarrufu önlemlerinin alınması gerekebilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yağış ihtimalinin düşük olması su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, suyun verimli kullanılması ve tasarruflu tüketimi teşvik edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Hava kirliliği seviyelerinin yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde kapalı alanlarda kalınması önerilmektedir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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