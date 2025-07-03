Mardin 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranının %19 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 32°C, 5 Temmuz Cumartesi günü 34°C, 6 Temmuz Pazar günü 36°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 37°C civarında olması öngörülüyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak.

Mardin'in yaz aylarında sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarından korunmak için düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır.