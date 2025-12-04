HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 04 Aralık Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacakken hava sıcaklıkları 24-25°C düzeyinde seyredecek. 5 Aralık Cuma gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 16-17°C'ye düşecek. 6 Aralık Cumartesi bulutların ardından güneş yüzünü gösterecek. Pazar günü ise hafif yağmur görülecek. Bu süreçte sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Mardin 04 Aralık Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24-25°C civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif pus görülebilir. Ancak gün boyunca gökyüzü tamamen açık kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek.

5 Aralık Cuma günü hava koşullarının değişeceği öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 16-17°C civarında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü görülecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 13-14°C civarında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Pazar günü beklenen hafif yağmur nedeniyle yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmalısınız.

Rüzgar hızının hafif olacağı öngörülüyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek olası rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan hükümeti o uygulamayı tüm telefonlara zorunlu kılmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdüHindistan hükümeti o uygulamayı tüm telefonlara zorunlu kılmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Ayrılığı bizzat duyurdu: Uğur Dündar'dan "Veda"Ayrılığı bizzat duyurdu: Uğur Dündar'dan "Veda"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.