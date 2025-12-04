Mardin 04 Aralık Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24-25°C civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif pus görülebilir. Ancak gün boyunca gökyüzü tamamen açık kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek.

5 Aralık Cuma günü hava koşullarının değişeceği öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 16-17°C civarında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü görülecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 13-14°C civarında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Pazar günü beklenen hafif yağmur nedeniyle yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmalısınız.

Rüzgar hızının hafif olacağı öngörülüyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek olası rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.