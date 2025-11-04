HABER

Mardin 04 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Kasım 2025 Salı günü serin ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %21 olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Rüzgâr hızı 14.2 km saat olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava için uygun giyinmek önem taşıyor. Cilt kuruluğu riskine karşı cilt bakımına özen gösterilmesi öneriliyor.

Mardin'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu serin ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olarak öngörülüyor. Gece ise en düşük sıcaklık 12°C civarında olacak. Nem oranı %21 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 14.2 km olacak. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:14 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe günü de gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 12°C olarak öngörülüyor. 7 Kasım Cuma günü gündüz en yüksek sıcaklık 21°C bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Nem oranı azalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Gün içinde güneşli hava devam edebilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Uygun giyinmek, soğuk algınlığına karşı yardımcı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Cilt bakımına özen göstermek faydalı olabilir. Rüzgar hızı hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir.

hava durumu Mardin
