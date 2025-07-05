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Mardin 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü, bol güneş ışığı altında 33°C'lik yüksek sıcaklıkla güne başlayacak.

Mardin 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü, bol güneş ışığı altında 33°C'lik yüksek sıcaklıkla güne başlayacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü 37°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 38°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Mardin'in Temmuz ayındaki iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ortalama yüksek sıcaklıklar 38°C civarındadır. Yağış miktarı ise çok düşüktür. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir.

Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu dönemde bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da tavsiye edilir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Uzun süreli araç park yapmaktan kaçınılmalıdır. Çocuklar veya evcil hayvanlar araç içinde yalnız bırakılmamalıdır. İç mekanlarda serin kalmak için perdelerin kapalı tutulması gerekir. Fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması önerilir.

Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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