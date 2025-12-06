HABER

Mardin 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri açıklandı. Gündüz sıcaklığı en yüksek 16°C, gece ise 10°C olacak. 7 Aralık Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz 13°C, gece 8°C olarak ölçülecek. 8 ve 9 Aralık'ta bulutlu, hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Seyahat planı yapanlar, yağışlı günlerde uygun giysiler tercih etmeli. Değişken hava koşullarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Cansu Akalp

Mardin'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri mevcut. Hava, yüksek bulutlar arasında ara ara güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı en yüksek 16°C, gece ise en düşük 10°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %58 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/saat olacak. Basınç seviyesi 964.7 mb ölçülecek. Gün doğumu saati 07:14'tür. Gün batımı ise 16:58 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz 13°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. 8 ve 9 Aralık'ta, hava bulutlu ve hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. 10 Aralık Çarşamba günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanabilir. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece 6°C seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 7 Aralık Pazar günü yağışlı hava koşullarına dikkat etmek gerekir. Seyahat planlarınızı yaparken, yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar da seçmek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları düştüğünde, sabah ve akşam saatlerinde koruyucu giysilere ihtiyaç duyulabilir. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

