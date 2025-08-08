Mardin 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 20°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu durum akşam saatlerinde daha serin bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 41°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu da Mardin'de sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız cildinizi zararlı UV ışınlarından korur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.