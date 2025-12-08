Mardin 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 7,9°C ile 13,5°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati 16:59'dir.

Gelecek günlerde Mardin'deki hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Aralık Salı günü orta şiddette çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 8,8°C ile 13,6°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü hafif sağanak yağmurlar geçiş gösterecek. Sıcaklık 8,3°C ile 10,5°C arasında tahmin ediliyor.

11 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 6,7°C ile 10,6°C arasında değişecek. 12 Aralık Cuma günü orta şiddette çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 6,2°C ile 8°C arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 6,7°C ile 8,7°C arasında değişecek.

14 Aralık Pazar günü parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık 4,9°C ile 9,6°C arasında tahmin ediliyor. Bu dönemde Mardin'de hava koşullarının genellikle serin ve yağmurlu olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli.

Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceği unutulmamalı. Araç kullanırken dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak önemlidir. Evde kalınan zamanlarda nem oranının yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Evlerin havalandırılması sağlıklı bir ortam için de önemlidir.