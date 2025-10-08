Mardin 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.4 km/saat olarak bekleniyor.

9 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 26°C olacak. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 25°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C ile 14°C arasında değişecek.

Ekim ayında Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle 27°C ile 30°C arasında seyrediyor. Ay sonlarına doğru sıcaklıklar 23°C civarına düşecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C seviyelerine iniyor.

Bu dönemde gündüzleri yüksek sıcaklıklar olabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneşten korunmanız önemlidir. Gün ortasında 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının veya koruyucu önlemler alın. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşer. Bu nedenle akşam planları yaparken yanınıza ceket veya hırka almanızda yarar vardır.

Ekim ayı boyunca Mardin'de yağış miktarı genellikle düşüktür. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.