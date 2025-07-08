Mardin 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 8 Temmuz 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında 38°C'lik yüksek sıcaklıkla güne başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 25 km/saat civarında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz koşullarına uygun olarak yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterize edilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Temmuz Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 39°C'ye kadar çıkacak. 10 Temmuz Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava ile sıcaklıklar 40°C'ye ulaşacak. 11 Temmuz Cuma günü çok sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 42°C'ye kadar yükselecek. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 42°C seviyelerinde kalacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 42°C'ye ulaşacak. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıkların 46°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alması önemlidir. Sağlıklarını korumalıdırlar.