HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 09 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 9 Ekim'de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 9°C arasında değişecek. Hava koşulları ılıman geçerken, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek vücut ısısını korumak açısından önemli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz, ancak ani hava değişimlerine dikkat etmelisiniz.

Mardin 09 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %58 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:19'da. Gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 8°C arasında olacak. 12 Ekim Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzlaşmaya vardı! On milyonlarca dolarlıkUzlaşmaya vardı! On milyonlarca dolarlık
Bilecik’te 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandıBilecik’te 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.