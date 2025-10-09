Mardin 09 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %58 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:19'da. Gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 8°C arasında olacak. 12 Ekim Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.