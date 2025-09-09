Mardin 09 Eylül Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esintili olacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 26°C olması öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklık 25°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 18°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşük olacak. Bu dönemde de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var.

14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 31°C'ye yükseleceği bekleniyor. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Bu tarihlerde gündüz yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları öngörülüyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak en iyi yoldur.

Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz.