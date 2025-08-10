HABER

Mardin 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 10 Ağustos 2025 Pazar günü yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı altında olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 42°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklığın 29°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 42°C, 12 Ağustos Salı günü ise 40°C civarında olacak. Bu da Mardin'de sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir. Bu, cildinizi zararlı UV ışınlarından korur. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Mardin'in Ağustos ayındaki iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür ve nem oranı %21 civarındadır. Bu nedenle sıcak ve kuru hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

