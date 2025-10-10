Mardin 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 25°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 22 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %43 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

11 Ekim Cumartesi günü hava yine güneşli kalacak. Sıcaklıklar 25°C civarında devam edecek. 12 Ekim Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 25°C civarında olacak. Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanlar yağmura karşı hazırlıklı olmalı. Bu durum önemli bir hazırlık gerektiriyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle Pazar günü için yağmura karşı tedbir almak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak ve hava durumunu düzenli kontrol etmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır.