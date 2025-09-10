HABER

Mardin 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Mardin'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Bu dönemde nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı ise hafif olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33°C, 12 Eylül Cuma günü de 33°C civarında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu önlemler almak faydalıdır. Şapka veya şemsiye kullanmak, güneşten korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, vücut ısısını dengelemek amacıyla bol su tüketmek gerekmektedir. Güneş yanığı riskine karşı, güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da gerekmektedir.

