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Mardin 10 Haziran Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 10 Haziran Salı hava durumu serin olacak.

Mardin 10 Haziran Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu serin geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olacaktır. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak bölgesel düzensiz yağmur yağışları beklenmektedir.

11 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 25°C civarında seyredecektir. 12 Haziran Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 25°C seviyelerinde olacaktır. 13 Haziran Cuma günü hava tamamen güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 23°C civarında olacaktır.

Mardin'de Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 27°C ile 33°C arasında değişmektedir. Gece sıcaklıkları genellikle 18°C ile 20°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı ise %24 civarındadır.

Sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalısınız.

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hava durumu Mardin
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