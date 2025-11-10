HABER

Mardin 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Sabah 16°C, gündüz 23°C, akşam 18°C ve gece 16°C sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar kuzeyden eserek 9 km/saat hızında esecek. Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği öngörülmüyor. 11 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar 12.8°C ile 17.1°C arasında değişecek. 15 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

Cansu Akalp

Mardin'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu tahmini açık ve az bulutlu. Sabah 16°C, gündüz 23°C, akşam 18°C ve gece 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %35, gündüz %19, akşam %30 ve gece %36 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor. 11 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 12.8°C ile 17.1°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü ise 11.1°C ile 14.8°C tahmin ediliyor. 13 Kasım Perşembe günü 9.5°C ile 14.8°C, 14 Kasım Cuma günü 10.4°C ile 12.8°C arasında sıcaklıklar öngörülüyor. 15 Kasım Cumartesi günü 8.7°C ile 13.3°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu. Özellikle 15 Kasım Cumartesi hafif yağmur bekleniyor.

Mardin'de mevsim normallerine yakın hava sıcaklıkları görülecek. Gündüzleri 20°C, geceleri ise 10°C civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor. Gündüzleri hafif üst kat giysiler tercih edilebilir. Akşam ve sabah saatlerinde kalın giysilere ihtiyaç olabilir. 15 Kasım Cumartesi hafif yağmur beklendiğinden yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Rüzgar hızları 9-13 km/saat arasında değişecek. Rüzgarın etkisi çok belirgin olmayacak.

Mardin'de hava koşulları genellikle ılıman ve mevsim normallerine uygun olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu hava durumunu dikkate almak önemlidir. Böylece konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.

