Mardin 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü 32°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 32°C ve 14 Ağustos Perşembe günü 33°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde Mardin'de hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Nem oranı ise düşük olacak. Ağustos ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu, cildinizi zararlı UV ışınlarından korur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Mardin'de Ağustos ayında yağış miktarının oldukça düşük olduğunu ve nem oranının %21 civarında seyrettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu dönemde su kaynaklarının korunması önemlidir. Su tasarrufu önlemlerinin alınması da büyük bir gerekliliktir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri uygulamak sağlık ve çevre açısından faydalı olacaktır.