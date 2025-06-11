Mardin 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları gündüz 39°C, gece 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak 13 Haziran Cuma günü 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir.

Bölge, Haziran ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 33°C civarındadır. Nem oranı düşüktür. Bu durum, terlemenin azalmasına ve vücudun serinlemesinin zorlaşmasına yol açabilir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkıldığında koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Sıcak hava, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Elektronik cihazların aşırı yüklenmemesi gerekir. Gerektiğinde ara vermeleri sağlanmalıdır. Su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesi de bu dönemde önemlidir.

Mardin'de beklenen yüksek sıcaklıklar, sağlık ve güvenlik risklerini beraberinde getirebilir. Bu nedenle, vatandaşların gerekli önlemleri alarak bu dönemi sağlıklı ve güvenli geçirmeleri önem taşır.