Mardin 11 Kasım Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de hava durumu 11 Kasım 2025'te genellikle bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 25°C, gecede ise 12°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %25 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olarak ölçülüyor. 12 ve 13 Kasım günlerinde hava yine bulutlu geçecek. Bu dönemde uygun giyinmek, rüzgarlı havalarda dikkatli olmak gerekiyor. Şemsiye ve su geçirmez giysiler faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Mardin'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, genellikle bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 25°C civarlarında seyredecektir. Gece sıcaklığının 12°C'ye düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %25 civarındadır. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:52, gün batımı saati ise 17:09'dur.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacaktır. 12 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu geçecektir. Sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında değişecektir. 13 Kasım Perşembe günü de hava bulutlu olacaktır. 14 Kasım Cuma günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 20°C ile 10°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilmektedir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınabilir.

