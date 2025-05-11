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Mardin 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu serin olacak.

Mardin 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu serin olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında bekleniyor. Hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

12 Mayıs Pazartesi günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 19°C, gece ise 11°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günün gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle 20°C ile 26°C arasında değişen sıcaklıklarla geçmektedir. Aylık yağış ortalaması 33 mm’dir. Nem oranı ise %42 seviyesindedir. Mayıs ayında ortalama 4 yağmurlu gün bulunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülmektedir. Özellikle 14 Mayıs Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu tarihte dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışların yoğun olabileceği saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak daha güvenli olacaktır.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca hava koşulları ılıman ve değişken olmaktadır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, plansız durumlardan etkilenmemek açısından faydalı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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