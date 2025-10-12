Mardin 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Ekim 2025 Pazar günü, hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 06:22'de, gün batımı 17:44'te gerçekleşecek.

13 Ekim Pazartesi günü, hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. 14 Ekim Salı günü, hava açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 15°C olarak bekleniyor. 15 Ekim Çarşamba günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27.5°C, gece sıcaklıkları ise 16.9°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak, 12 Ekim Pazar günü için bazı kaynaklarda hafif yağmur beklentisi var. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 24-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 13-16°C civarında seyredecek. Nem oranı %40 dolaylarında kalacak. Rüzgar hızı yine 13.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak için bir ceket almayı unutmayın. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz, ani değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar.