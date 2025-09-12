HABER

Mardin 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor.

Mardin 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca az bulutlu bir hava olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 31°C, 14 Eylül Pazar günü 32°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 33°C tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in Eylül ayı hava koşullarına uygundur. Gündüzler sıcak, geceler daha serin geçecektir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması esastır. Evde veya iş yerinde klima ya da vantilatör kullanmak ortamı serin tutar.

Sıcak günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gerektiğinde dinlenmek sağlık açısından faydalıdır.

hava durumu Mardin
