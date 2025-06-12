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Mardin 12 Haziran Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli olacak.

Mardin 12 Haziran Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin, 12 Haziran 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Haziran ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 33.8°C civarındadır.

13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 41°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 14 ve 15 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri ise sırasıyla 38°C ve 37°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına paraleldir.

Aşırı sıcaklar, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk daha fazladır. Bu nedenle, öğle ve öğleden sonra en sıcak saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin yerlerde vakit geçirmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltabilir.

Çiftçiler ve tarım sektörü çalışanları için de bu yüksek sıcaklıklar dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Sıcaklıkların bu seviyelerde olması, su kaynaklarının daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Bu yüzden suyun verimli kullanılması ve sulama saatlerinin sabah erken saatlere veya akşam geç saatlere kaydırılması faydalı olacaktır.

Mardin'de 12 Haziran 2025 ve sonraki günlerde beklenen yüksek sıcaklıklar, bireylerin ve toplumun dikkatli ve hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak basit önlemler, sağlık ve güvenliği korumaya yardımcı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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