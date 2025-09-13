Mardin 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu serin geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece en düşük sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Pazar günü sıcaklık biraz daha yükselerek 27°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri de benzer şekilde sıcaklık 27°C civarında olacak. Salı günü en düşük sıcaklık 20°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir atmosfer sunuyor.

Gündüzleri sıcaklık 27°C civarına ulaşırken, geceleri 20°C'ye kadar düşebilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Cilt korunması için güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve uygun gözlükler kullanmak önemlidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için sakin bir ortam sunuyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli olacak. Günlük planlarınızı yaparken sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.