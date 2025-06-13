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Mardin 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 13 Haziran Cuma hava durumu yüksek sıcaklıkların olacağını gösteriyor.

Mardin 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların olacağını gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 41°C'ye kadar yükselebileceği, akşam saatlerinde ise 22°C civarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki sıcak iklimin tipik bir örneği.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 14 ve 15 Haziran tarihlerinde gündüz sıcaklıklarının 38°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 23°C civarında olması öngörülüyor. 16 Haziran'da gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece sıcaklıklarının ise 21°C olacağı tahmin ediliyor. Veriler, Mardin'in Haziran ayındaki tipik sıcaklık değerleriyle uyumludur.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda kalmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vücutta olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaybını hızlandırabilir. Bu da dehidrasyona yol açar. Gün boyunca bol su içmek ve vücudu nemli tutmak önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır.

Yüksek sıcaklıkların uyku düzenini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Serin bir ortamda uyumak için perdeleri kapalı tutmak, vantilatör veya klima kullanmak uyku kalitesini artırır. Bu önlemler, Mardin'de beklenen sıcak hava koşullarında konforlu bir yaşam sürmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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