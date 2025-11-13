HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 9°C olacak. Rüzgar hızı oldukça düşük seyrederken, önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler gözlemlenecek. 14 Kasım, hafif yağmurla geçecek. Sonrasında yer yer sağanaklar ve sıcaklık düşüşleri görülecek. Sağlık için kalın giyinmek, vücut ısısını korumak ve hava durumunu izlemek büyük önem taşıyor.

Mardin 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Mardin'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 14°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 2 km/saat civarında olacaktır. Gün doğumu 06:54'te, gün batımı 17:08’de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde belirgin hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 5°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece en düşük sıcaklık 2°C olacak. 16 Kasım Pazar günü hafif yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklık 8°C, gece 1°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Düşük sıcaklıklar ve yağışlar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak için kat kat giyinmek faydalıdır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemek önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.