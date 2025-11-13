Mardin 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 14°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 2 km/saat civarında olacaktır. Gün doğumu 06:54'te, gün batımı 17:08’de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde belirgin hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 5°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece en düşük sıcaklık 2°C olacak. 16 Kasım Pazar günü hafif yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklık 8°C, gece 1°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Düşük sıcaklıklar ve yağışlar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak için kat kat giyinmek faydalıdır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemek önem taşır.