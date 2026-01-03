HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro ve eşiyle ilgili Trump'tan açıklama! "New York'a gidecekler"

ABD Başkanı Trump Venezuela'ya yönelik operasyonla ilgili "Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim" dedi. Açıklamasının devamında Trump, "Venezuela petrolüne dahil olacağız. Maduro ile bir hafta önce görüştüm. Maduro destekçilerini kötü gelecek bekliyor." diye konuştu. Trump, Maduro ve eşinin New York'a gideceğini açıkladı.

Maduro ve eşiyle ilgili Trump'tan açıklama! "New York'a gidecekler"
Recep Demircan

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik operasyonla ilgili açıklama geldi.

"TELEVİZYON DİZİSİ İZLER GİBİ CANLI İZLEDİM"

Trump şunları ifade etti:

"Venezuela operasyonunu 4 gün beklettik. Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi.

"NEW YORK'A GİDECEKLER"

Venezuela petrolüne dahil olacağız. Maduro ile bir hafta önce görüştüm. Maduro destekçilerini kötü gelecek bekliyor. Maduro ve eşi New York'a gidecek.

"GEMİYE NAKLEDİLDİ"

Maduro helikopterle gemiye nakledildi. Meksika konusunda da bir şeyler yapacağız."

"BİRKAÇ YARALIMIZ VAR"

Trump ayrıca, açıklamasında "birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beypazarı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıBeypazarı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bitlis’te kayak merkezleri dolduBitlis’te kayak merkezleri doldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.