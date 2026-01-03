Maduro ve eşiyle ilgili Trump'tan açıklama! "New York'a gidecekler"

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik operasyonla ilgili açıklama geldi.

"TELEVİZYON DİZİSİ İZLER GİBİ CANLI İZLEDİM"

Trump şunları ifade etti:

"Venezuela operasyonunu 4 gün beklettik. Gerçek askerlerden bunun dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir manevra olduğunu duydum. Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon dizisi izler gibi canlı izledim. Bu inanılmaz bir şeydi.

"NEW YORK'A GİDECEKLER"

Venezuela petrolüne dahil olacağız. Maduro ile bir hafta önce görüştüm. Maduro destekçilerini kötü gelecek bekliyor. Maduro ve eşi New York'a gidecek.

"GEMİYE NAKLEDİLDİ"

Maduro helikopterle gemiye nakledildi. Meksika konusunda da bir şeyler yapacağız."

"BİRKAÇ YARALIMIZ VAR"

Trump ayrıca, açıklamasında "birkaç yaralımız var ama ölümüz yok" ifadesini kullandı