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Mardin 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 44°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 27°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Mardin 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 43°C olarak tahmin ediliyor. 15 Temmuz Salı günü 40°C, 16 Temmuz Çarşamba günü ise 38°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23-28°C arasında değişecek. Bu durum, Mardin'de yaz aylarının tipik sıcaklık değerlerini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde dikkatli olunması önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yaparken bu hususa dikkat etmek gerekir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle daha riskli olabilir. Bu yüzden sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve su kaybını telafi etmek gereklidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve aşırı sıcaklardan korunması gerekir.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini de unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için klima ve fan kullanımını sınırlamak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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