Mardin 14 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 14 Ekim 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığın ise 15.8°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %29 olacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplandı.

15 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16.9°C ile 27.5°C arasında değişecek. 16 Ekim Perşembe günü açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. O gün sıcaklıklar 16.7°C ile 27°C arasında olacak. 17 Ekim Cuma günü yine açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 28.5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri sıcaklıklar 27°C'ye kadar yükseliyor. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda koruyucu önlemler almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasında. Bu saatlerde şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı 10°C'ye kadar çıkabilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde daha serin olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket veya hırka almanız önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Rüzgar hızı düşük olduğu için hava genellikle sakin olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Özellikle açık alanlarda etkinlikler planlarken hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Mardin'de önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken güneş ışınlarından korunmaya özen gösterin. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.