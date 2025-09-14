Mardin 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz en yüksek sıcaklık 36°C, gece ise 21°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Eylül Pazartesi günü 36°C, 16 Eylül Salı günü 35°C, 17 Eylül Çarşamba günü 35°C, 18 Eylül Perşembe günü 34°C, 19 Eylül Cuma günü 30°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 34°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı hava koşullarına uygun. Sıcak ve kuru bir hava hakim olacak.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini hafifletebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Evlerde ve iş yerlerinde enerji verimliliğine dikkat etmek, ekonomik ve çevresel açıdan faydalıdır.