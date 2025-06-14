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Mardin 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 14 Haziran Cumartesi hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor.

Mardin 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 15 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 37°C, 16 Haziran Pazartesi günü ise 34°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük olacak.

Mardin'de yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları sıkça görülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önem taşıyor. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması veya sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önerilir. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlık ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Mardin'de yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. Gerekli önlemleri almaları da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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