Mardin 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli hava beklentisi mevcut. Gündüz sıcaklığı 24°C, akşam ise 21°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneyden eserek saatte 10 km hızla devam edecek. Perşembe günü de benzer sıcaklıklar ve koşullar sürecek. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak öneriliyor. Su tüketimi de sıcak havalarda vücut sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Mardin'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C olarak bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı sabah %41 seviyesinde. Gündüz %24, akşam %35, gece ise %45 olacak.

Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 23°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 24°C, gece sıcaklığı 14°C olacak.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 24-26°C arasında olacak. Akşamları ise sıcaklık 21-23°C arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak yararlı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar dikkatli olmalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Su içmek önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir.

