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Mardin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor.

Mardin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

38°C'ye ulaşacak Mardin'de sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

16 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. 17 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 22°C civarında bekleniyor. 18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının ise 23°C olması bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 24°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığının 38°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar, Mardin'de yaz aylarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek tavsiye edilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında düzenli olarak su içmek, ağır yemeklerden kaçınmak ve alkol tüketimini sınırlamak bulunmaktadır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Sıcak hava, kalp ve damar hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler için daha riskli olabilir. Bu nedenle, bu tür rahatsızlıkları olanların sıcak havalarda dikkatli olmaları ve doktorlarına danışmaları önem taşımaktadır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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