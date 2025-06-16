Mardin 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Haziran 2025 günü hava durumu gündüz 34°C, gece ise 20°C olacak. Hava genellikle açık geçecek.

17 Haziran'da hava sıcaklığı gündüz 33°C, gece 21°C olarak tahmin ediliyor. Hava yine açık olacak. 18 Haziran'da da gündüz 33°C, gece 19°C sıcaklık bekleniyor. Hava açık kalmaya devam edecek.

19 Haziran'da hava sıcaklığı gündüz 33°C, gece 19°C olacak. Hava açık seyredecek. 20 Haziran'da gündüz sıcaklık 33°C, gece ise 19°C olacak. Hava açık olacak.

Mardin'de Haziran ayı boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30-35°C, gece sıcaklıkları ise 15-20°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.